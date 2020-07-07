Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi Merkezefendi Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Oturumu Bereketler Toplantı Salonu'nda sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Oturumu Bereketler Toplantı Salonu'nda sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında gerçekleştirildi.

Mecliste Merkezefendi Belediyesi 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşüldü. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi'nin 2019 yılı gelir gerçekleşmesi 172 Milyon 731 bin 461 TL, gider gerçekleşmesi ise 148 Milyon 490 bin 801 TL olarak belirlendi. Merkezefendi Belediyesi 2019 Yılı Kesin Bütçe Hesabı Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Merkezefendi Belediye Meclisi, 7 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de toplanacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA