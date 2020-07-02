Merkezefendi Belediye Meclisi korona önlemleri ile toplanacak Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ara verilen meclis toplantısını 3 Temmuz Cuma günü saat 17.00'da Bereketli Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecek.

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ara verilen meclis toplantısını 3 Temmuz Cuma günü saat 17.00'da Bereketli Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecek. Meclis toplantısının gerçekleştirileceği salon, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Merkezefendi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen meclis toplantısı 3 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de Bereketli Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, meclisin gerçekleştirileceği salonu baştan aşağı dezenfekte etti. Ekipler, meclis üyelerinin toplantıda, sosyal mesafe kurallarına göre oturmalarını sağlamak için de masa düzenlemesi yaptı. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplantı salonu, meclis için hazır hale getirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gereken tüm tedbirleri alarak meclisin yapılacağı salonu hazır hale getirdiklerini söyledi. Başkan Doğan, "Salgın nedeniyle meclis toplantılarımıza 3 aylık bir ara verdik. Temmuz ayı meclis toplantısı ile toplantılarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu ay ki toplantımızı Bereketli Toplantı Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Meclis öncesi gerekli tüm tedbirleri aldık. Virüs önlemleri kapsamında ekiplerimiz salonumuzu dezenfekte etti. Meclis üyelerimizin oturacağı masalar da sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde düzenlendi. Gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler sonucunda meclis toplantımızı gönül rahatlığı ile yapacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA