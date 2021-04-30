Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan personele bayram müjdesi
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Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan personele bayram müjdesi

Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan personele bayram müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, personelinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, Ramazan bayramı öncesi müjde verdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, personelinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, Ramazan bayramı öncesi müjde verdi. Başkan Doğan, Ramazan Bayramı öncesi personele 10 yevmiye ikramiye vereceklerini açıkladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, öncesi personeli ile sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya geldi. Emeğin, alın terinin, iş gücünün, emeğiyle helal para kazananın her zaman yanında olduklarını belirten Doğan; "Öncelikle emekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kısıtlamada belediyeler olarak sahadayız. Hep birlikte Merkezefendi ilçemizi korona virüs salgınından en az zararla çıkarmak için mücadeleye devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü kutlarım. Bizler emeğin, alın terinin, iş gücünün, emeğiyle helal para kazananın her zaman yanındayız. Bu kültürden geldik. Sizlere söz vermiştik, sizlerin emeği bizim için çok önemli demiştik. Saha çalışanlarımız tamamen emeğe, bilek gücüne tamamen emeğe dayalı çalışıyor. Sizler bu belediyenin asıl emekçi çalışanlarısınız. Bu ekip anlayışınızdan, Merkezefendi ilçemize, Merkezefendi Belediyesi'ne katkılarınızdan ve emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Merkezefendimiz örnek bir ilçe olacak"

Merkezefendi'yi örnek bir ilçe yapmak için 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan; "Ekip arkadaşlarımız ve Başkan yardımcılarımız ile birlikte belediyemizin bütçesi oranında elimizden geldiği kadar sizlerin maaşlarını düzenlemeye çalışıyoruz. Belki bir proje eksik yapacağım ama sizlerin maaş artışı konusunda daha inisiyatifli olacağım diye her mecrada söylüyorum. Ramazan Bayramı öncesi 10 yevmiye ikramiye maaşlarınız ile birlikte hesabınıza yatacak. Ben sizlere hizmetleriniz için, emekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tabi bu salgın döneminde biraz daha emek ve biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor. Merkezefendimizi sizlerle birlikte örnek bir ilçe, temiz bir ilçe yapmak için ben de sizler gibi İnanın ki 7 gün 24 saat çalışıyorum. Benim işim gücüm Merkezefendi ilçemiz oldu. Eminim ki sizlerin de öyledir. Tekrardan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan personele bayram müjdesi
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan personele bayram müjdesi
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan personele bayram müjdesi
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan personele bayram müjdesi
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan personele bayram müjdesi
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan personele bayram müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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