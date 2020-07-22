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Merkezefendi Basket yönetimi güçlendirdi

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, genel kurulda yönetimine takviye yaptı.

Merkezefendi Basket yönetimi güçlendirdi
22.07.2020 13:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:06

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, genel kurulda yönetimine takviye yaptı. Yapılan genel kurulda Denizlili iş insanları Osman Uğurlu ve Özgür Yılmaz yönetime katıldı. Yeni yönetim Başkan Veli Deveciler, 2. Başkan Zafer Gökşin, asbaşkanlar Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin ile Osman Uğurlu, Özgür Yılmaz, Yaşar Kımıl, İsmail Ali Yaman, Devrim Şentürk, Özkan Bosun ve İbrahim Abuşaha'dan oluştu.

Başkan Veli Deveciler, yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını, yeni sezonda hedeflerinin Süper Lig olduğunu bir kez daha yineledi. Deveciler, "Geride kalan sezon koronavirüs salgını nedeniyle liglerde Beyaz Sezon olarak ilan edildi. Süper Lig'e çıkacaktık ama tabi öncelik insan sağlığı. Basketbol Federasyonu'nun aldığı karara saygı duyduk. Bu sezon 7'si iç transfer olmak üzere dış transferde ise 4 isme imza attırdık. Yönetim olarak güçlüyüz. Maddi anlamda hiç bir sorunumuz yok. Bu sezon yarım kalan hesabı tamamlayıp sezon sonunda Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

SLOGAN BELİRLENDİ

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yeni sezon için sloganını belirledi. Taraftarın sosyal medya hesaplarına mesaj atmasıyla belirlenen yeni sezondaki slogan iki ayrı parçadan oluştu. Birinci slogan, "Potanın Efendileri", ikincisi ise, "Birlikte yenilmeyiz" olarak seçildi.


Kaynak: DHA

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