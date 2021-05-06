Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdi

Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Basket Bol Ligine yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, şampiyonluğun hikayesini anlattı.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Basket Bol Ligine yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, şampiyonluğun hikayesini anlattı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, ilk yola çıkarken yaşadıkları bir olayı anlatarak başladığı açıklamasında "Türkiye Basketbol Liginde yer alacağımız ilk sezonda yani geçen sene, Şeniz Doğan Başkanımız bana güvendiğini ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturmamı istedi. Kısa sürede çok kaliteli ve her biri birbirinden yetenekli, çok değerli bir yönetim kurulu oluşturduk. Bizi bir araya getiren Başkanımıza olan inancımızdır. Birlikte Şeniz Başkanımızla yaptığımız ilk toplantıda 'Üç yıl içinde bu takımı Basketbolun en üst ligine taşıyacağız' dedi. Biz bunun ne kadar güç olduğunu anlatsak da Başkanımız bunun olabileceğine bizi o gün inandırdı. Bu iki yılın neredeyse yarısından fazlası, pandemiyle geçmiş olmasına rağmen bizi hep destekledi. Düştüğümüz anlarda, zor günlerde hep ayağa kaldırdı. Bizde öyle büyük azimle çalıştık ki üç yılı beklemeden daha ikinci yılımızda Basketbol Süper Ligine muhteşem bir öyküyle yükseldik" diye konuştu.

Bu büyük başarının nasıl kazanıldığını aktaran Başkan Deveciler "Bu başarı Şeniz Başkanımızın bizlere güvenmesinin, gerçek bir lider olmasının sonucudur. Şeniz Başkanın koyduğu hedefler doğrultusunda ilerleyen Basketbol takımımız bu ilçenin bir başarı hikayesidir. En iyisini isteyen, en iyisine layık olan insanların yaşadığı bu ilçe, Basketbolun en üst liginde temsil edilecektir. Konulan hedefe ulaşılmıştır. Merkezefendi, Şeniz Başkanımız sayesinde herkesin imrenerek baktığı, yaşamak istediği, mücadeleden kaçmayan, kaliteli bir hayat sürmek isteyen, gülümseyen, en iyiye layık olan ve en iyileri hedefleyen bir ilçe oldu" dedi.

"Yeni sezon, yeni büyük hedefler"

Önümüzdeki sezonki hedeflerini de açıklayan Başkan Deveciler "Yeni hedef Süper Ligde kalıcı olmak, Avrupa'da mücadele etmek, güçlü bir alt yapı oluşturmak ve Denizlili gençlerin başarılı sporcular olmasıdır. Şeniz Doğan Başkanımız her zaman en iyisini istiyor, biz de en iyisini yapmaya hazırız. Büyük başkanımıza yaptığı her şey için Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket olarak teşekkürlerimizi borç biliriz" diyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Muslera Mesut Özil Ünal Karaman Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:23:31. #1.15#

title