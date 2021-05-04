Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi'ni lider bitirmeyi garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, önümüzdeki sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Ligi'ni lider bitirmeyi garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, önümüzdeki sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

TBL 29. haftasında Nadir Gold İstanbul Basket'i konuk eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, karşılaşmadan 87-63 galibiyetle ayrılarak normal sezon şampiyonu olarak Basketbol Süper Ligine yükseldi. Geçen sezon Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün ligden çekilmesi üzerine Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için başvuran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvurusu belgelerin yetiştirilmediği gerekçesiyle reddedilmişti.

Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Asbaşkanı Veli Tefenlili, "Öncelikle şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz, sevinçliyiz. İki yıldır tüm kulüp olarak gecemizi gündüzümüze katarak, bu başarının sağlanması için el birliği ile mücadele ettik. Sonunda da karşılığını şampiyon olarak aldık. İnanın bunun hazzı parayla pulla ölçülemeyecek kadar büyük. Denizli olarak şampiyon olup kentimizin ismini ülke çapında duyurmak bizi oldukça gururlandırdı. Bu onur ve gurur tüm Denizli'nin… Şampiyonluğumuzu tüm Denizli Halkı'na armağan ediyoruz" dedi.

"Süper Lig'de kalıcı olacağız"

Kulüp olarak gelecekle ilgili yaptıkları planlarını da anlatan Tefenlili, "Amacımız Basketbol Süper liginde öncelikle kalıcı olmak ve Avrupa Kupalarına katılarak, Denizli'de Avrupa takımlarını ağırlamak. Ayrıca yarışmacı bir takım kurmak istiyoruz. Alt yapı sistemimizi kuracağız. En alt yaş kategorisinden itibaren basketbola gönül vermiş yetenekli oyuncuları ortaya çıkararak, onları A Takımda oynayacak seviyeye getirmek istiyoruz. Alt yapı bizim için çok önemli. Buradan yetişecek oyuncular öncelikle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e, daha sonrada inşallah Türk Basketboluna hizmet verecekler. Seneye Süper Ligde mücadele ederken, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları Denizlili basketbol severlerle buluşturacağız. Taraftarlarımıza bol galibiyetli güzel maçlar izlettirmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize bu gururu yaşatan oyuncularımıza inansın, güvensin ve destek olmaya devam etsin. Kentin ismini başarılarımızla duyurmaya Süper Ligde de devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor
Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:18:49. #1.16#

title