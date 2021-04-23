Merkezefendi Basket şampiyonluk için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkezefendi Basket şampiyonluk için gün sayıyor

Merkezefendi Basket şampiyonluk için gün sayıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 hafta kala lig lideri olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler, kente tek yürek olma çağrısı yaptı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 hafta kala lig lideri olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler, kente tek yürek olma çağrısı yaptı.

Denizli'yi tarihte ilk kez Basketbol Süper Ligi'ne taşıma hedefinde olan Merkezefendi'de Başkan Deveciler, "Ligde kalan 3 maçta birbirinden zor maçlar. Bir anlık rehavet bizi yakar" diye konuştu.

Cumartesi günü deplasmanda saat 17.30'da Bursa deplasmanında oynayacağı Bursa Final maçı hazırlıkları devam eden Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler, ligin boyunun kısaldığını ve kalan 3 maçında birbirinden zor olduğunu ifade etti.

Başkan Veli Deveciler, "Çok zor bir maç sonrası nihayet liderlik koltuğuna oturduk. Samsunspor bize ne kadar güçlü bir takım olduğunu ve niye liderlik yarışı içinde olduğunu maçın her dakikasında hissettirdi. Kendilerini mücadeleleri ve centilmence bir karşılaşma yaptıkları için kutluyorum" dedi.

Deveciler sözlerine şöyle devam etti,"Bundan sonra kalan üç maçımızı aynı ciddiyet içinde oynamamız gerekiyor. Henüz hiç bir şey belli değil. Her defasında oyuncularımıza önce sağlıklı olmalarını ve Covid için gerekli önlemleri almalarını söylüyoruz. Sonra da kalan üç maçı kazanmaları gerektiğini, rehavete kapılmamalarını anlatıyoruz" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler," Kadromuzda her biri çok tecrübeli ve buraları oynamış oyuncular var. Kendilerine inanıyor ve güveniyoruz. Bursa Final maçına zor bir maçtan çıkıp gidiyoruz. Final çok değerli bir ekip ve sezon içersinde çok iyi oynadıkları maçları var. Rahat olacaklarını ve bu rahatlığın onlar için avantaj olduğunu biliyoruz. Bizim kazanmamız gerekiyor ve umarım kazanarak Denizliye döneriz. Denizli halkından, desteklerini ve dualarını eksik etmemelerini rica ediyorum. Bu takımın Denizli için ne kadar önemli olduğunu, Basketbolu bu kadar çok seven bir şehir için gelecek günlerin çok daha aydınlık olacağını, hep birlikte kendimiz ve çocuklarımız için bu fırsatın değerini bilmemiz gerektiğini hatırlatıyor ve temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi Basket şampiyonluk için gün sayıyor
Merkezefendi Basket şampiyonluk için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Kendi imkanlarıyla asansör düzeneği kuran yaşlı adam, halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi
Kendi imkanlarıyla asansör düzeneği kuran yaşlı adam, halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Toprak Sergen
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Merkezefendi Basket şampiyonluk için gün sayıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:55:27. #1.16#

title