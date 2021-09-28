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Merkezefendi Basket kaybederken kazandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi Basket kaybederken kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk maçında lig ve Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e uzatmada 94-93 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, "Kaybederken çok şeyler kazandık" dedi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk maçında lig ve Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e uzatmada 94-93 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, "Kaybederken çok şeyler kazandık" dedi.

Sezonun hazırlık döneminde ağır koronavirüse yakalanıp yaklaşık 2 hafta hastanede tedavi gören tecrübeli çalıştırıcı, hastalığı nedeniyle lig öncesi sadece bir hafta takımla beraber olduğunu hatırlatıp, "Takımı çok iyi hazırlayan asistanlarım İnanç Koç, Yağızer Sertoğlu ve teknik ekipteki herkese teşekkür ederim. Gerek savunmada, gerekse hücumda düzenimizi büyük ölçüde oturtmuşlar. Bir haftadır takımla birlikteyim ama çabuk uyum sağladık, maçın içinde de oyuncularla birbirimizi çok iyi anladık" diye konuştu."Anadolu Efes maçında asla farklı mağlubiyet beklemiyordum" diyen Aktaş, "Ama uzatmaya giden, ortak olacağımız bir oyun da beklemiyordum. Anadolu Efes 6'da 6 ile başlayınca farklı geri düştük ama vazgeçmeyerek geri döndük. Üçüncü çeyreğin sonlarında kazanabileceğimizi düşünmeye başladık. Uzatmanın sonundaki basit hatayı yapmamış olsak belki de galip gelecektik. Yenilsek de oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yeni bir takım olarak BSL'de ilk maçımızı iyi oynadık, maçı kaybederken büyük bir özgüven kazandık. Bu ligde kalıcı olabileceğimizi, hedef maçlarımızı kazanabileceğimizi hissettik. Ancak Efes'le başabaş mücadele ettiğimiz maç geride kaldı, şimdi önümüzde 29 maç daha var. Haddimizi bilerek oynayacağız, ayaklarımızın yere basması lazım" dedi.


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Haber: Merkezefendi Basket kaybederken kazandı - Haberler Spor
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