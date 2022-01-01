Merkezefendi 4'te 4 peşinde
ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle düşme hattından uzaklaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol, yarın 2022'nin ilk sınavında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle düşme hattından uzaklaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol, yarın 2022'nin ilk sınavında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Ligde ilk yarının son maçını oynayacak Merkezefendi'nin 14 maçta 5, sezonun flaş ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin ise 8 galibiyeti var.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet