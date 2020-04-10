Merkezdeki 3 belediyenin çalışmaları takdir topluyor
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Şanlıurfa, Güncel

Merkezdeki 3 belediyenin çalışmaları takdir topluyor

Şanlıurfa'da korona virüsü salgınına karşı yürütülen çalışmalarda 3 merkez ilçe belediyesi vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

10.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:22
Merkezdeki 3 belediyenin çalışmaları takdir topluyor

Şanlıurfa'da korona virüsü salgınına karşı yürütülen çalışmalarda 3 merkez ilçe belediyesi vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

Şanlıurfa'da korona virüs salgınını önleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Valiliği resmi kurumlar aracılığıyla çeşitli önlemleri hayata geçirirken 3 merkez ilçe belediyesi de tedbirleri uygulamada gösterdikleri gayret ve hassasiyetle vatandaşın takdirini topluyor. Haliliye Belediyesi ilçenin her noktasında dezenfekte ve temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara maske de dağıtıyor. Karaköprü Belediyesi ise yollarla birlikte park ve bahçelerde temizlik çalışmalarını yürütürken vatandaşlara maske de dağıtıyor. Eyyübiye Belediyesi de park, bahçe ve yol temizliğinin yanı sıra maske ihtiyacını da karşılıyor. Güvenlik güçleri de vatandaşların kurallara uyması için 24 saat boyunca görev yapıyor.

Merkezdeki 3 belediyenin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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