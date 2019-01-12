Merkez Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Merkez Bankası, Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Hükümlerinin Merkez Bankası Başkanının yürüttüğü yönetmelikte 27 Aralık 2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA