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Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Toplantı Gündemi

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Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Toplantı Gündemi

T. C.HAKKARİ VALİLİĞİMERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI2021 YILI KHGB KASIM AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTISI GÜNDEMİ1-AÇILIŞ2-YOKLAMA3-2022 YILINA AİT BİRLİK GELİR VE GİDER TASLAK BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ4-BİRLİK ÜYESİ MUHTARLARIN 2022 YILI İÇİN KÖYLERİN TALEPLERİ VE...

T. C.

HAKKARİ VALİLİĞİ

MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

2021 YILI KHGB KASIM AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-AÇILIŞ

2-YOKLAMA

3-2022 YILINA AİT BİRLİK GELİR VE GİDER TASLAK BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

4-BİRLİK ÜYESİ MUHTARLARIN 2022 YILI İÇİN KÖYLERİN TALEPLERİ VE ÖNERİLERİ

5-DİLEK VE TEMENNİLER

6-KAPANIŞ

Mustafa Emre KILIÇ

Vali a.

Vali Yardımcısı

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