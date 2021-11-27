Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Toplantı Gündemi
T. C.HAKKARİ VALİLİĞİMERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI2021 YILI KHGB KASIM AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTISI GÜNDEMİ1-AÇILIŞ2-YOKLAMA3-2022 YILINA AİT BİRLİK GELİR VE GİDER TASLAK BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ4-BİRLİK ÜYESİ MUHTARLARIN 2022 YILI İÇİN KÖYLERİN TALEPLERİ VE...
T. C.
HAKKARİ VALİLİĞİ
MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
2021 YILI KHGB KASIM AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTISI GÜNDEMİ
1-AÇILIŞ
2-YOKLAMA
3-2022 YILINA AİT BİRLİK GELİR VE GİDER TASLAK BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
4-BİRLİK ÜYESİ MUHTARLARIN 2022 YILI İÇİN KÖYLERİN TALEPLERİ VE ÖNERİLERİ
5-DİLEK VE TEMENNİLER
6-KAPANIŞ
Mustafa Emre KILIÇ
Vali a.
Vali Yardımcısı
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