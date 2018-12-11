Merkez Ve Kırsal Mahallelerde İbadethaneler Temizleniyor

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, cami temizlik ekibinin kurulduğu günden itibaren çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Belirlenen periyotlarda merkez ve kırsal mahallelerde ekiplerin cami temizliğine devam ettiğini kaydeden Başkan Tutal; Camilerimizin temizlenmesi için göreve geldiğimiz günden bu güne kadar temizlik ekiplerimiz tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bizler için kutsal bir mekan olan camilerimizin iç ve dış mekan temizliği önemli "dedi.

Vatandaşlarınyoğun olarak kullandığı ibadethaneleritemiz tutmak bizim sosyal belediyecilik anlayışımız gereğidir diyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal; temizlik ekiplerimiz camilerimizin iç mekanlarında bulunan halılar, ayakkabılıklar, kapı, duvar, ayna ve camlar da silinerek genel ve kapsamlı bir temizlik çalışması yapılıyor. Bunun yanı sıra, cami önleri ve girişleri, şadırvan ve abdest alma yerleri ile tuvaletlerin genel temizlikleri de gerçekleştiriliyor. İbadetlerini yapmak için camilere gelen hemşehrilerimizin daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına yürüttüğümüz bu faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor.Bunun yanı sıra, merkez ve kırsal mahallelerimizde bulunan camilerin şadırvan bahçe temizlikleri yapılıyor, ihtiyaç durumuna göre bakım onarım işleri de gerçekleştiriliyor"dedi.