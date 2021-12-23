Merkez Sırali Mahallesi, 199 Ada 68 ve 98 Nolu Parseller Üzerinde Yapılan 18.Madde Uygulaması
Merkez Sırali Mahallesi, 199 Ada 68 ve 98 Nolu Parseller Üzerinde Yapılan 18. Madde UygulamasıTel: 0 388 232 35 50 Fax: 0 388 232 35 68 E-Posta: iletisim@nigde. bel. trEsenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı No: 24 - 51100 - Niğde.
NİĞDE (Habermetre) - Merkez Sırali Mahallesi, 199 Ada 68 ve 98 Nolu Parseller Üzerinde Yapılan 18. Madde UygulamasıTel: 0 388 232 35 50 Fax: 0 388 232 35 68 E-Posta: iletisim@nigde. bel. trEsenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı No: 24 - 51100 - Niğde
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