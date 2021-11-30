Merkez Müdürümüz, Ertuğrul Fırkateyni Kahramanlarını Anma Programına Konuşmacı Olarak Katılmıştır. 16-09-2021

Merkez Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Hasan DEMİRHAN, Ertuğrul Fırkateyni kahramanlarını anma programına konuşamcı olarak katılmıştır. Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde yapılan anmaya Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk konuldu. Günün anısına resim sergisi açıldı. Merkez Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Hasan DEMİRHAN, Ertuğrul Fırkateyni'nin yola çıkışı ve batış sürecinde yaşananlarla ilgili katılımcılara bilgi vermiştir.

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