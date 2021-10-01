Merkez Müdürü Görevlendirmesi (Prof. Dr. Halil Kıvanç Arıç) - Haberler
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Merkez Müdürü Görevlendirmesi (Prof. Dr. Halil Kıvanç Arıç)

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Merkez Müdürü Görevlendirmesi (Prof. Dr. Halil Kıvanç Arıç)

Ekim - 2021 - DUYURULAR { 1 } Merkez Müdürü Görevlendirmesi (Prof.

Ekim - 2021 - DUYURULAR { 1 } Merkez Müdürü Görevlendirmesi (Prof. Dr. Halil Kıvanç Arıç) Eylül - 2021 - DUYURULAR { 13 } Konservatuvar Müdürü Ataması (Doç. Dr. Göktürk ERDOĞAN)Dr. Mehmet Ataş"Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Kenan Koçkaya Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Berna Saraçoğlu Kaya "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Lütfi Binkanat Emekli OlmuşturDr. Öğr. Üyesi Alper Koçyiğit "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Turhan Turan "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Abdulkadir Yüksel Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Hasan Atmaca Dr. Unvanı AlmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Dr. Öğr. Üyesi Fatma HASTAOĞLU)Öğr. Gör. Mehmet Akif Buzpınar Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Mehtap Şeker Kayar Dr. Unvanı Almıştır Ağustos - 2021 - DUYURULAR { 24 } Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Özsoy Hepokur "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Çiftci "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Mevlüde Zengin "Doçent" Unvanı AlmıştırArş. Gör. Bahadır Şengün Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Babacan "Doçent" Unvanı AlmıştırArş. Gör. Jebağı Canberk Aydın Dr. Unvanı AlmıştırDr. Şimşek Çelik "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Sezen Güleç "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırÖğr. Gör. Ali Çiçek Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Mustafa Ergül "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Aydemir Asdemir "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Doç. Dr. İlkay Demir)Dr. Yavuz Yılmaz "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Göktürk Erdoğan "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Dr. Ayhan Üngördü "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Birol "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Zekai Şenol "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Bünyamin Demirgil "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Yakup Ülker "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Onur Avcı "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Ayla Uzun Çiçek "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Hatice Terzi "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Hüseyin Özden "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Öğr. Üyesi Sevil Ceyhan Doğan "Doçent" Unvanı Almıştır Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 13 } Dr. Öğr. Üyesi Serkan Atmaca "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Çiftçi "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi İrfan Kaya "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Seda Aybüke Sarı "Doçent" Unvanı Almıştır Dr. Oğuz Gündoğdu "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Bahadır ŞENGÜN Dr. Unvanı AlmıştırDr. Pınar Yılmaz Eker "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Murat Sarıbaş Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Taner Daştan "Doçent" Unvanı AlmıştırDoç. Dr. Adem Karakaş "Doçent" Kadrosuna AtanmıştırÖğr. Gör. Aydemir Alaca Emekli OlmuşturProf. Dr. Mübeccel Arslan Emekli OlmuşturArş. Gör. Selin ÖZDEMİR Dr. Unvanı AlmıştırDr. Selim Çam "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Öğr. Üyesi İlker Şen "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Şeyda Figül Gökçe "Doçent" Unvanı Almıştır Merve Duydu Boydaş Dr. Unvanı Almıştır

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Haber: Merkez Müdürü Görevlendirmesi (Prof. Dr. Halil Kıvanç Arıç) - Haberler
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