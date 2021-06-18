Merkez Mahallesi'nde Geniş Çaplı Temizlik Yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan "Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" çalışmaları Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde ara vermeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan "Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" çalışmaları Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde ara vermeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde devam etti.

OTLAR BİÇİLDİ, BİNA GİRİŞLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Ekipler Merkez Mahalle'nin farklı noktalarında yaptığı çalışmalarda yeşil alanlarda otlar biçildi, parklar ve yeşil alanlarda onarım yapılarak düzenlendi, hasar görmüş kaldırımlar onarıldı, yollar süpürüldü, camiler özel ekipler tarafından dezenfekte edildi, parklar, yeşil alanlar, bina girişleri, çöp konteynerleri, yıkanıp dezenfekte edildi.

Ayrıca yağmursuyu kanalları ekipler tarafından temizlendi ve kirli görüntü oluşturan duvarlar boyandı.

KÖŞE BUCAK TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar tüm mahallelerde devam edecek.

Kaynak: Habermetre