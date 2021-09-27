MERKEZ MAHALLESİ KATİP ÇELEBİ KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Çekmeköy Belediyesi kültür ve eğitim hizmetleri kapsamında ilçeye bir kalıcı eser daha kazandırdı

6 bin 500 kitabın yer aldığı Merkez Mahallesi Katip Çelebi Kütüphanesi törenle hizmet açıldı. Köroğlu Parkı içerisinde yer alan kütüphanenin açılış törenine Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ak Parti İlçe Başkanı Akın İlhan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Ekşioğlu Fatih Mehmethan ve Cumhuriyet Mahallesi Cezeri Kütüphanesi'nin ardından Merkez Mahallesi'ne açtığımız Katip Çelebi Kütüphanesi ile bir ay içinde üç kütüphane açmış olduk diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ; " İnşallah 29 Eylül Çarşamba Günü Mehmet Akif Mahallemizde de bir kütüphane açacağız. Şuan 10 yeni kütüphane daha inşa etmek için projelerimiz tamamlandı. Yakın zamanda onlarında çalışmalarına başlayacağız. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden projelerimizle şehrimizin marka değerini yükseltiyoruz. Projelendirdiğimiz 10 yeni kütüphaneye ek olarak Çamlık, Taşdelen ve Hamidiye Mahallelerimizde daha büyük ve merkezi kütüphane olma özelliği taşıyan yeni projeler üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda bunlarla ilgilide inşallah gerekli duyuruları yapacağız, " dedi.

İlçe Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Akın İlhan ve Mahalle Muhtarı Nuray Tak eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Poyraz'ı tebrik ettiler.

Kütüphanede neler var, ne gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz?

Kütüphanede; Felsefe, Psikoloji, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Sanat, Edebiyat, Tarih gibi birçok alanda yazılmış eser yer alıyor. Bilgiye ve bilgi kaynaklarına daha kolay erişim sağlanması amacıyla kurulan kütüphanede çocuk, genç ve yetişkin kitapları ayrı ayrı sınıflandırılmış olup, toplamda 6500 kitap okuyucuların hizmetine sunuldu. Kitap okuma ve çalışma alanı olarak kullanılan bölümünde aynı anda 32 kişi misafir edilebilecek. Çalışma ve okumalarına kısa bir mola vermek isteyen misafirlere ücretsiz olarak çay ikram edilecek. Ödünç kitap hizmeti ve diğer kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden "Halk Kütüphanelerine e-Üyelik" sistemine kayıt olmalı yada kimlik kartları ile kütüphanede bizzat müracaatta bulunmadırlar.

Katip Çelebi kimdir?

Kütüphanemiz isimini aldığı Katip Çelebi 1609 yılında İstanbul'da doğmuştur. UNESCO tarafından doğumunun 400. yılı münasebetiyle 2009 yılı Katip Çelebi yılı ilan edilmiştir. Batı bilimleriyle ilgilenip bu bilimleri doğu bilimleriyle karşılaştırıp sentezini yapan ilk Türk bilim adamlarından biridir. Tarih, Coğrafya, Bibliyografya ve Biyografya ile ilgili çalışmalar yapmış, Türk-Osmanlı bilim insanı ve aydınıdır. En ünlü eserleri Keşfi Zünun ve Cihannümadır. 1657 yılında vefat etmiştir. Mezarı Fatih ilçesindedir.

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