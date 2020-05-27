Merkez mahalle mezarlığında düzenleme başladı
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Merkez mahalle mezarlığında düzenleme başladı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, Merkez Mahallede bulunan Mezarlıkta bakım onarım çalışmalarına başladı.

Merkez mahalle mezarlığında düzenleme başladı
27.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:36

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, Merkez Mahallede bulunan Mezarlıkta bakım onarım çalışmalarına başladı.

Korona virüs ile mücadele eden Kaynaşlı Belediyesi bir yandan da ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt sıkıntısı olan bölgelerde asfalt çalışmalarını yürütürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'de Ramazan Bayramı sonrasında mezarlıklarda bakım onarım çalışmalarına başladı. Ekipler Merkez mahallede bulunan mezarlıkta çevre düzenleme çalışmalarını başlatırken, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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