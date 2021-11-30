SİVAS (Habermetre) - Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2021 Yılını Dolu Dolu Geçirdi Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2021 yılı ikinci birlik toplantısı gerçekleştirildi. Sivas İl Özel İdaresi meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı; Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanımız Kadir Algın'ın başkanlığında, İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş, merkez il genel meclisi üyelerimiz ve muhtarlarımızın katılımıyla icra edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından; Birlik Genel Sekreteri İbrahim Turan 2021 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantının Sivas için hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan KHGB Birlik Başkanımız Kadir Algın, "Bugün itibariyle 2021 yılında ihale edilen işlerin KDV hariç sözleşme bedelleri yaklaşık 151 milyon TL. İş bazında değerlendirecek olursak yürütülen toplam iş sayısı 271 adet ve bunların 237 adedi tamamlandı. " dedi. KÖYDES'in 2005 yılından itibaren uygulanmakta olduğunu ve köylerin birçok alt yapı sorununu çözdüğü ifade eden Birlik Başkanımız Kadir Algın, "2021 yılında ilimize 71 milyon ödenek tahsis edildi. Bu kapsamda yatırım amaçlı tahsis edilen ödenek ile 9 köyde içme suyu çalışması, 7 köyde kanalizasyon çalışması, 10 km stabilize yol, 7. 3 km asfalt ve 5 adet köprü ilimize kazandırıldı. Diğer yandan birçok vizyon proje ilimize kazandırıldı. Hamidiye Kültür Bahçesi başta olmak üzere restorasyonlardan onarımlara kadar birçok proje KHGB tarafından yürütüldü. 2021 yılı ekonomik sıkıntılara rağmen dolu dolu geçti. Bir çok projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. " ifadelerini kullandı. Merkez İl Genel Meclisi Üyelerimiz de muhtarlara hitaben selamlama konuşması yaptı. İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş ise, "Sonuna geldiğimiz 2021 yılı Sivas'ımız için dolu dolu geçti. Yatırım programları doğrultusunda, Meclisimizin aldığı kararlarla vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret gösterdik. Ortak istişare ile hep birlikte ilimiz için çalışıyoruz. KHGB başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. KÖYDES programımız hayırlı uğurlu olsun. 2022 yılının ilimiz için daha bereketli geçeceğine inanıyorum. " dedi. Birliğin 2022 Mali Yılı Taslak Bütçesi görüşülerek karara bağlandı. AB ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek hibe projelerine, Birlik adına başvuruda bulunabilmesi için Birlik Encümenine yetki verildi. Toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet