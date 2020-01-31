Merkez kentsel dönüşüm projesi başlıyor

31.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:52

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın büyük önem verdiği ve 'Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesi olacak' dediği projenin 1. Etabı içerisinde yer alan hak sahipleri görüşmeye davet edildi.

Nevşehir'in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Kentsel Dönüşüm Projesine, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Ankara'da gerçekleştirdiği yoğun girişimler sonucu start veriliyor.

Şehir merkezinin bu bölgelerinde yaşayan vatandaşları modern yaşam alanlarına kavuşturacak olan ve içerisinde kapalı ve açık otopark alanları, ticaret haneler ve sosyal yaşam alanlarının bulunduğu Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi Nevşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında ilk konutlar İbrahim Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski sebze ve zahire pazarı bölgesinde inşa edilecek. Kısa süre içerisinde yapımına başlanacak ve 24 bin metre karelik alanda yapılacak olan 73 ticaret hane ve 6 tanesi 2+1 ve 70 tanesi 3+1 olmak üzere toplam 76 konut için 191 hisse sahibi ile görüşülecek.

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan uzlaşma görüşmelerinde hisse sahiplerine yerinde yapılacak konut ve ticaret hanelerin yanı sıra diledikleri takdirde Bekdik Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen konutlar teklif edilecek.

Eski sebze ve zahire pazarı bölgesinde bulunan hisse sahiplerine uzlaşma görüşmeleri için 14 Ocak 2020 tarihinden itibaren tebligatları gönderilirken, kendilerinden 3 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren görüşmelerini gerçekleştirmek için Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe yanında bulunan Nevşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası içerisindeki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne gelmeleri istendi.

Nevşehir halkına söz verdiği tüm projelerin birer birer hayata geçtiğini vurgulayan Belediye Başkanı Rasim Arı, Kentsel dönüşümle birlikte değerini hızla artıracak olan bu mahallelerin, herkesin yaşamak istediği modern bir bölge haline geleceğini belirtti.

Nevşehir'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ve bu çerçevede vatandaşların mutluluğu ve huzurunu esas alarak, sosyal dönüşüm projeleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Arı, "Uzun bir süredir vatandaşlarımızın heyecanla beklediği Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi için yoğun bir çaba sarf ettik. Burada uygulanacak olan proje TOKİ tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulan örnek bir proje. Şehrin dokusuna uygun olarak inşa edilecek olan konutlar şehrimizin çehresini değiştirecek. Bu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bölge halkımız, uzun zamandır beklediği modern konutlara kavuşacaklar. Konutlarımızın kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Bültenler