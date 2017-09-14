Merkez'in Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankasının toplam rezervleri 8 Eylül ile biten haftada 1 milyar 313 milyon dolar arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 8 Eylül ile biten haftada 1 milyar 313 milyon dolar artarak 113 milyar 305 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri de, 492 milyon dolar artarak 91 milyar 483 milyon dolardan 91 milyar 975 milyon dolara çıktı.



Altın rezervlerinde ise 8 Eylül haftasında 821 milyon dolar yükselerek 20 milyar 509 milyon dolardan 21 milyar 330 milyon dolara ulaştı.



(İHA)