Merkez'in Hamlesinden Sonra Düşüşe Geçen Dolar, Tekrar Yükselişe Geçti

Merkez Bankası'nın (TCMB) olağanüstü faiz artırım kararı sonrası sert bir şekilde 4.5433'e kadar gerilemişti. Ancak dün lokallerin yoğun dolar talebi nedeniyle tekrar yükselişe geçen dolar/TL öğleden sonra 4.80 seviyesine kadar yükseldi. TCMB'nin bir başka hamlesi ise uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri üst sınırı arttırması oldu. Bu gelişmenin üzerine parite 4.70'lere geriledi. Ancak dolar/TL haftanın son gününde yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Kur saat 07:50 itibariyle 4.79, euro da 5.60 liradan el değiştiriyor.

MERKEZ, DÖVİZ SATIM TUTARINI 8 MİLYAR DOLARA ÇIKARDI

Merkez Bankası faiz arttırmasının ardından dövizle ilgili bir hamle daha yaparak 2. çeyrekte gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. Böylelikle döviz satım tutarının 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarılmasının önünü açtı. Üst sınır 10 milyar dolara çıkarıldı.