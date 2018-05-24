Merkez'in Faiz Artışı Adımı, Yalnız Bırakılmamalı'

İTO Başkanı Avdagiç, "Merkez Bankası'nın 300 puanlık faiz artışı doğru olduğu kadar çok maliyetli bir adım. Bu yükü eninde sonunda hepimiz paylaşacağız. O sebeple Merkez'in faiz artışı adımı, kesinlikle yalnız bırakılmamalı." dedi.