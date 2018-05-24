Merkez'in Faiz Artışı Adımı, Yalnız Bırakılmamalı'

İTO Başkanı Avdagiç, "Merkez Bankası'nın 300 puanlık faiz artışı doğru olduğu kadar çok maliyetli bir adım. Bu yükü eninde sonunda hepimiz paylaşacağız. O sebeple Merkez'in faiz artışı adımı, kesinlikle yalnız bırakılmamalı." dedi.

Merkez'in Faiz Artışı Adımı, Yalnız Bırakılmamalı'

İTO Başkanı Avdagiç, "Merkez Bankası'nın 300 puanlık faiz artışı doğru olduğu kadar çok maliyetli bir adım. Bu yükü eninde sonunda hepimiz paylaşacağız. O sebeple Merkez'in faiz artışı adımı, kesinlikle yalnız bırakılmamalı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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