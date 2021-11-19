Merkez'in ardından kamu bankaları faiz indirdi - Haberler
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Merkez'in ardından kamu bankaları faiz indirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları harekete geçti. Buna göre kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Merkez'in ardından kamu bankaları faiz indirdi

Merkez'in ardından kamu bankaları faiz indirdi

Merkez'in ardından kamu bankaları faiz indirdi

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