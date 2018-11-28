Merkez İlçelerde Aday Adaylık Sürecinde Sona Doğru

2019 Mart Yerel seçimleri için git gide zaman kısalırken Siyasi Partilerde Adaylık belirleme süreçleri de hızlanmaya başladı.

AK Parti, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Selahattin Gürkan'ın ismini geçtiğimiz hafta sonu açıklarken başta merkez ilçeler olmak üzere diğer ilçelerde meraklı bir bekleyiş sürüyor. Adaylık başvurularının tamamlanmasıyla birlikte sahada çalışmalarına başlayan Aday Adayları halkla bütünleşerek kendilerini ve projelerini anlatarak yapacakları hizmetleri dile getiriyorlar. İdari tecrübesi olan ve vizyonel projeleri olan aday adayları kamuoyunda karşılık görüyor.

Bu kapsamda projeleriyle birlikte idari tecrübesiyle de destek gören Yeşilyurt Belediye Başkan Aday adayı Mahmut Polat, sahadaki çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Bölgelerinde yapılan anket verilerinin etkili olacağı aday belirleme sürecinde Aday Adaylarının Vizyonel Projeleri, Halkla olan iletişimi gibi kriterler de dikkate alınacak. - MALATYA