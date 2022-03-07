Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YÖKDİL sınavı mesaisi yapacak - Haberler

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Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YÖKDİL sınavı mesaisi yapacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YÖKDİL sınavı mesaisi yapacak

Afyonkarahisar Valiliği Nüfus ve Vatandaşlı İşleri İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL bir sınavı için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün mesai yapacağı kaydedildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Valiliği Nüfus ve Vatandaşlı İşleri İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL bir sınavı için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün mesai yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğrenim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada, "Sınava katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, nüfus müdürlüklerine başvurarak sınav giriş belgesi ile bir adet fotoğrafı yanında olan adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı, mühürlü barkodlu, karekodlu geçici kimlik belgesi verilecektir. Belgenin düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 13 Mart Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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