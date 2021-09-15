Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu ALES mesaisi yapacak

Afyonkarahisar Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hafta sonu yapılacak ALES/2 sınavı için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

Konu ile ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 19 Eylül Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/2) yapılacağı kaydedildi. Açıklamada sınava girecek adayların sıkıntı yaşamamaları için hafta sonu mesaisinin yapılacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, Nüfus Müdürlüklerine başvurarak 'Sınav Giriş Belgesi' ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı- mühürlü/barkodlu-karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilecek. MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 19 Eylül Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır." - AFYONKARAHİSAR

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