Merkez İlçe Kaymakamları Kavak'ı Ziyaret Etti

Samsun'un merkez ilçeleri konumundaki Atakum ve İlkadım ilçelerinin kaymakamları, Kavak ilçesini ziyaret etti.

Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Kavak Kaymakamı Recep Koşal'ı makamında ziyaret ederek görüştü.

Kaymakam Koşal, konuk kaymakamlar Keklik ve Nazlı'ya ilçedeki organize sanayi bölgesi, eğitim, asayiş, güvenlik ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Keklik ve Nazlı da Kavak Kaymakamı Koşal'ı ilçelerine davet etti.

Koşal'a sivil toplumdan ziyaret

Öte yandan Kavak Kaymakamı Koşal'ı, Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) Danışma Kurulu Başkanı Latif İşçimen de ziyaret etti.

İşçimen, ziyaretinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Koşal da İşçimen ve yönetimine teşekkür ederek, dernek tarafından yürütülecek kültür faaliyetlerine destek vereceğini söyledi.