Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık - Haberler
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Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık

Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın verdiği talimatla kütüphaneler şehri Kayseri'de Merkez Halk Kütüphanesi, saat 00.00'a kadar kitapsever ve öğrencilere hizmet verecek.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın verdiği talimatla kütüphaneler şehri Kayseri'de Merkez Halk Kütüphanesi, saat 00.00'a kadar kitapsever ve öğrencilere hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında yer alan Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapmak için gayretlerini sürdürürken, gençlerin taleplerini ve tavsiyelerini de önemsiyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Merkez Halk Kütüphanesi'nin 09.00-21.00 olan çalışma saatleri, 09.00-00.00 olarak yeniden düzenlendi.

Ayrıca, 7 adet kütüphanesi ile vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla yeni bir il halk kütüphanesinin ve çocuk kütüphanesi ile müzik okulunun inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükkılıç'ın kütüphane konusundaki hizmetleri ise karşılık buluyor, kütüphaneler yıl içerisinde 1 milyona yakın ziyaretçiye ulaşıyor. - KAYSERİ

Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık

Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık

Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık

Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık

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