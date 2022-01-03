Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında en büyük hedeflerinin topun oyunda kalma süresini artırmak olduğunu söyledi.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılış ve FIFA kokartı takma töreninde konuşan Gündoğdu, "Hilmi Ok gibi duayen hocalarımızın anılarını yaşatmanın çok büyük sorumluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu sorumluluğu sahaya yansıtmak herkesin omzundadır. Bu salondaki herkesin ortak amacı futbolun seyir zevkini yükseltmektir. Futbol sadece bir oyun ancak artık bir endüstri haline geldi. Bu haliyle futbolun paydaşı olan herkesin yaptığı işler mercek altına alınmaya başladı. Bunda da en büyük sorumluluğun hakemlerin üzerinde olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı, Süper Lig'in ikinci yarısındaki hedefleriyle ilgili olarak ise "İlk yarıdaki eksikliklerimizi, hatalarımızı masaya yatıracağız. Ölçülebilir ve sonuç almaya yönelik hedeflerimizi bireysel hedeflere çevirerek hakem arkadaşlara tevdi edeceğiz. İkinci yarıda en büyük hedefimiz, 53 dakika 38 saniye olan topun oyunda kalma süresini artırmak olacaktır. Bu ortalamanın Avrupa'nın ne kadar gerisinde olduğunun hepimiz farkındayız. Biz sadece üzerimize düşeni yapmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Mevcut usullerin çok fazla ilerleyemediğini dile getiren Ferhat Gündoğdu, "Bunun bir dönüşüm olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu dönüşümün nasıl hayata geçtiğini sizler de fark ediyorsunuz. En büyük örneğini TFF'nin yakın zamanda başlattığı Türk futbol hakemliği çalışma grubuyla fark ettiğinizin bilincindeyiz. MHK olarak bizler de bu çalışma grubuna katkıda bulunuyoruz. Çalışma grubunun değerli başkan ve temsilcileriyle Sayın David Ellery, kendisinin değerlendirmeleri ve yönlendirmeleriyle ilerlemekteyiz. Pek çok kazanımını şimdiden hissediyoruz. MHK olarak sorunlara ortak akıl üretme yolunda bir kazancımız olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çalışma grubuna iletilen konulara baktığımızda daha fazla empati yapmamız gerektiğini görmekteyiz. Bu bize iş birliği yapma zorunluluğunu da getiriyor." diye konuştu.

Futbol camiasının ortak amacının futbolun marka değerini artırmak olduğunu aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Hakemlik olarak biz büyük bir çaba içindeyiz, temelleri şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerine dayanan bilimsel yollarla yapmayı tercih ediyoruz. Hakemlikle ilgili tüm verileri en iyi şekilde kullanmaya yoğunlaştık. İkinci yarıdaki hedeflerimizde de performans analizi ve ölçülebilir kriterler üzerinden ilerledik. Değerli kulüp başkanlarıyla bunu paylaştık, sanırım bu ilk defa yapılıyor. Göreve geldiğimiz iki aylık süreçte bir yandan liglerimizi en iyi şekilde tamamlamaya çalışırken, bir yandan da dönüşüm sürecinde de önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Bunlardan en önemlilerini şöyle sıralayabilirim, gelecek yıl 1. Lig'de VAR uygulanacak, 17'nci haftadan itibaren VAR sertifikasına sahip arkadaşlarımızı VAR odasına sokmak, 17'nci haftadan itibaren AVAR 2 uygulamasına başladık. Bütün arkadaşlarımızın VAR konusundaki bilinçlerini yükseltmek için eğitimler ve sınavlar yapmaktayız. 10 yeni hakem arkadaşımızı 1. Lig kadrosuna dahil ettik. Amacımız mevcut kadroya rekabet ortamı oluşturmak ve kadroya genişletmekti."

"Hakemlik sistemiyle ilgili tüm verileri TFF çatısı altında toplayarak HYS adını verdiğimiz Hakemlik Yönetim Sistemi'ni oluşturmaya başladık." diyen MHK Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu veri tabanı oluştuktan sonra hangi yönetici gelirse gelsin sürdürülebilir bir sistemi devam ettirecek. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi futbolda da sıfır hata neredeyse imkansız. Ancak hatalardan ders çıkarmak, en az hatayla sisteme katkı sunmak temel amacımız. İş birliğine önem veriyoruz, sizlerden istediğimiz ilk yarıda bize gösterdiğiniz yaklaşım ve desteği sürdürmeniz. Bu yaklaşım bize moral vermektedir. Sizlerden başka da bir talebimiz olmayacaktır. Ne en güçlü olan ne de en zeki olan hayatta kalır, değişime en çok adapte olandır hayatta kalan."

Törende, seminere ismi verilen Hilmi Ok'un oğlu Alparslan Ok'a şilt verilmesinin ardından UEFA Elit Kategori'ye yükselen Halil Umut Meler'e de plaket takdim edildi. İlk kez FIFA kokartı almaya hak kazanan Zorbay Küçük'ün kokartını ise TFF Başkanı Nihat Özdemir taktı.