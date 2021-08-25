Merkez Yukarıkayabaşı Mahallesi, 339 Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 Nolu Parseller Üzerinde Yapılan 18. Madde Uygulaması
Merkez Yukarıkayabaşı Mahallesi, 339 Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 Nolu Parseller Üzerinde Yapılan 18. Madde UygulamasıTel: 0 388 232 35 50 Fax: 0 388 232 35 68 E-Posta: iletisim@nigde. bel. trEsenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı No: 24 - 51100 - Niğde.
Merkez Yukarıkayabaşı Mahallesi, 339 Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 Nolu Parseller Üzerinde Yapılan 18. Madde UygulamasıTel: 0 388 232 35 50 Fax: 0 388 232 35 68 E-Posta: iletisim@nigde. bel. trEsenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı No: 24 - 51100 - Niğde
Kaynak: Habermetre