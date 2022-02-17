Son dakika haberleri: TCMB: "(Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesi) Kurul, bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli TL yatırım kredilerinin önemli bir rol...
AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Bir son dakika haberine göre TCMB: "(Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesi) Kurul, bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli TL yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendirmektedir.
TCMB: "(Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesi) Kurul, bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli TL yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendirmektedir."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi