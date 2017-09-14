Merkez Faizi Değiştirmedi

Merkez Bankası, Eylül ayı PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre banka faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, gösterge repo faiz oranı yüzde 8 seviyesinde, gecelik borç verme faizi yüzde 9.25, gecelik borçlanma faizi yüzde 7.25, geç likidite borç verme faizi yüzde 12.25 seviyesinde sabit bırakıldı. - İSTANBUL