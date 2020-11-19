TCMB: "20 Kasım-26 Kasım'da (bu tarihler dahil olmak üzere) gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacaktır."

TCMB: "20 Kasım-26 Kasım'da (bu tarihler dahil olmak üzere) gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacaktır.