TCMB: "20 Kasım-26 Kasım'da (bu tarihler dahil olmak üzere) gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacaktır."
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TCMB: "20 Kasım-26 Kasım'da (bu tarihler dahil olmak üzere) gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacaktır."

19.11.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:14
TCMB:

TCMB: "20 Kasım-26 Kasım'da (bu tarihler dahil olmak üzere) gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

TCMB: "20 Kasım-26 Kasım'da (bu tarihler dahil olmak üzere) gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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