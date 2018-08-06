Merkez'den Döviz Kuruna Müdahale

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkani oranı üst sınırını yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkani oranında değişiklik yaptı. Merkez, Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkani oranı üst sınırını yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürdü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçeceği bildirildi.

(İHA)