Merkez'den Dolara Bir Hamle Daha! Döviz Satım İşlemleri VİOP'ta da Yapılacak

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin BİST nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası'nda da yapılabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada kararın döviz piyasalarındaki etkin işleyişe katkı sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

MERKEZ BANKASINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, Bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadesi kullanıldı.

VİOP NEDİR?

VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) ekonomik veya finansal göstergeler ile sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satılabileceği Borsa İstanbul nezdinde kurulu bir piyasadır.