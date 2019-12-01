Merkez Camii'nde sis manzarası etkiledi
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Merkez Camii'nde sis manzarası etkiledi

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Merkez Camii'nde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

01.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:54
Merkez Camii'nde sis manzarası etkiledi

'da saatlerinde etkili olan sis, Merkez Camii'nde kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Kentte sabaha karşı sis etkili oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sis altında kalan Merkez Camii ise seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Minareleri, kubbesine kadar örtülü sisi delen cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.


Etkili olan sis güneşin kendini göstermesiyle dağıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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