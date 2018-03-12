Merkez Bankasının TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 309 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,86276, en düşük fiyat 3,86180, en yüksek fiyat 3,86410 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,85901 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 198 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,93182, en düşük fiyat 3,93087, en yüksek fiyat 3,93360 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,92819 olarak belirlendi.

TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 175 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,03577, en düşük fiyat 4,03460, en yüksek fiyat 4,04525 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,03261 olarak gerçekleşti.