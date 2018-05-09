Merkez Bankasının İkinci Müdahalesiyle Dolar Sert Düştü

Merkez Bankasının dolarda yaşanan aşırı yükselişe karşı bu sabah yaptığı ikinci müdahale sonrasında dolarda sert düşüş yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde 4,37 seviyelerini aşarak rekor tazeleyen dolar Merkez Bankası'ndan gelen ikinci müdahale ile saat 10:25 itibariyle çok hafif bir düşüş ile 4.35 seviyesine geriledi. Dolar 11:30 itibariyle ise yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydederek 4.27 seviyelerine kadar geriledi.

DÖVİZ SATIŞ İHALELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Merkez Bankası dolarda yaşanan aşırı yükselişe karşı yaptığı ikinci hamle ile döviz satış tutarını 1.8 milyar dolar, banka TL döviz depo ihale tutarını ise 1.25'den 1.5 milyar dolara çıkardığını açıklamıştı.