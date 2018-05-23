Son Dakika! Merkez Bankası'nın Faiz Arttırımı Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun olağanüstü toplantısı sonrası 4,80 seviyesinde seyreden dolar, toplantı sonrası 4,60'ın altına geriledi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun olağanüstü toplandığı bildirildi. Toplantı haberinin öncesinde 4.80 seviyesinde seyreden dolar, toplantı haberinin ardından 4.60'ın altına geriledi.
MERKEZ BANKASI DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK SONRASI TOPLANTI YAPTI
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır." denildi.
TOPLANTIDAN FAİZ ARTTIRMA KARARI ÇIKTI
Toplantı sonrasında Merkez Bankası faiz arttırma kararı aldı.
Toplantı sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK)'ndan şu açıklama yapıldı:
FAİZ ORANI YÜZDE 13,5'TEN 16,5'E YÜKSELTİLDİ
23 Mayıs 2018 Tarihli PPK Kararı: Geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 13,5'ten 16,5'e yükseltilmiştir.
Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır.
DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ SERT HAREKET
Toplantı haberinin ve faiz kararının ardından, doların ilk tepkisi sert düşüş yönünde oldu.
Dolar, toplantı haberiyle birlikte, 4.86 seviyesinden dakikalar içinde 4.57'ye kadar geriledi.
Dolar/TL kuru şu sıralar 4.57 civarında seyrediyor.