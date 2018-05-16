Merkez Bankasının Açıklaması Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Dolardaki yükseliş sonrası Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacak" denildi. Merkez Bankasının açıklaması sonrası dolar kuru 4.50 TL seviyesinden 4.44'e geriledi.

MERKEZ BANKASININ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirdiği Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır." denildi.

BİR AÇIKLAMA DA BANKALAR BİRLİĞİNDEN GELDİ

Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada ise "Bankacılık sektörü riskleri doğru yönetip pozitif görünümü koruyacak güçte. Sorunlu kredi oranı düşük. Yapılandırılan kredilerde tahsilat oranı yüzde 80. Bankacılık sektörü riskleri doğru yönetip pozitif görünümü koruyabilir" denildi.