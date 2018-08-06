Merkez Bankasından Piyasalara 2,2 Milyar Dolarlık Müdahale
Merkez Bankası zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürüldü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranında değişiklik yaptı.Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürdü.
TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürülmüştür.
Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir."