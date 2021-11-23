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Merkez Bankasından oynak piyasa koşullarına karşı uyarı

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Merkez Bankasından oynak piyasa koşullarına karşı uyarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdün olmadığı belirtilerek, "Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından, uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdün olmadığı belirtilerek, "Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması gerekti" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, piyasa gelişmelerine ilişkin basın duyurusu paylaşıldı. Duyuruda, TCMB'nin uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığı aktarılarak, "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir" hatırlatması yapıldı.

Duyuruda, döviz piyasalarında gerçekçi olmayan, iktisadi temellerden tamamen uzak ve sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği kaydedildi. Duyuruda, TCMB tarafından şirketlere ve vatandaşlara şu uyarıda bulunuldu:

"Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur." - ANKARA

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TCMB: 'Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu...

TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu...

 TCMB: 'Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.'

TCMB: "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir."

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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