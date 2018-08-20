Son Dakika! Merkez Bankasından Katar İle Yapılan Anlaşmaya İlişkin Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan edinilen bilgiye göre Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Katar ile Swap anlaşmasının hedefi yerel para birimleri üzerinden ticareti kolaylaştırmaktır." denildi.

İKİLİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla Para Takas Anlaşması imzalandı.

"ANLAŞMANIN HEDEFİ YEREL PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN TİCARETİ KOLAYLAŞTIRMAK"

Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan Swap anlaşmasıyla ilgili yapılan açıklamada, anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak olduğu vurgulandı. Açıklamada; iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak için gerçekleştirilen anlaşmanın 3 milyar dolar karşılık TL ve Katar riyali cinsinden imzalandığı belirtildi.