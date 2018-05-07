Merkez Bankasından Dolar Kuruna Müdahale

Merkez Bankası, Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü.

2,2 MİLYAR DOLAR BANKALARIN KULLANIMINA GEÇECEK

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

DOLAR, GEÇEN HAFTA TARİHİ ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

Merkez Bankasının önceki haftaki faiz artışına rağmen küresel gelişmeler, yüksek enflasyon ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faizde sert yükseliş geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuş, dolar/TL 4,2901 ile yeni tarihi zirvesini test etmişti.

MERKEZ'İN HAMLESİNE DOLARIN ETKİSİ SINIRLI OLDU

Piyasada yükselen kura karşı Merkez Bankası'nın bir adım atması beklentisi vardı ancak hamleye karşı ilk tepki sınırlı oldu.