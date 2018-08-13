Merkez Bankasından Dolar Hamlesi

Merkez Bankası, yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarının 400 baz puan indirildiğini açıkladı.

MB'den zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan basın açıklamasında, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla; Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği belirtilerek yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirildiği ifade edildi.

Yabancı Para Diğer Yükümlülükler Mevcut Zorunlu Karşılık Oranları, Yeni Zorunlu Karşılık Oranları

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli % 24 % 20

2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli % 19 % 15

3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli % 14 % 10

Açıklamada, yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8'e çıkarıldığı vurgulanarak, "Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir. Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır" denildi. - ANKARA