Merkez Bankası yerli dijital para hazırlığında: Türk kripto parası başarılı olur mu?

Facebook'un kendi kripto para birimi Libra'yı kamuoyuna tanıtmasının üzerinden kısa süre geçmişken, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'na göre Merkez Bankası'nın da kendi kripto (dijital) parasını çıkarması bekleniyor.

Blok zincir tabanlı olması beklenen uygulamanın koordinasyonu, bir kamu kurumu tarafından sağlanacak. Euronews.com'da Görüntüle