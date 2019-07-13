Merkez Bankası yerli dijital para hazırlığında: Türk kripto parası başarılı olur mu?

Merkez Bankası yerli dijital para hazırlığında: Türk kripto parası başarılı olur mu?

Kripto para çıkarma hazırlığında olan Merkez Bankası'nın bu girişimi, bazı yönlerden eleştiriliyor, bazı yönlerden de haklı bulunuyor.

Merkez Bankası yerli dijital para hazırlığında: Türk kripto parası başarılı olur mu?

Facebook'un kendi kripto para birimi Libra'yı kamuoyuna tanıtmasının üzerinden kısa süre geçmişken, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'na göre Merkez Bankası'nın da kendi kripto (dijital) parasını çıkarması bekleniyor.

Blok zincir tabanlı olması beklenen uygulamanın koordinasyonu, bir kamu kurumu tarafından sağlanacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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