Merkez Bankası, yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarını artırdı - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası, yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarını artırdı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası, yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para yükümlülükler ve kıymetli maden depo hesapları için zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), yabancı para yükümlülükler ve kıymetli maden depo hesapları için zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Bu kapsamda vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23 oldu. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 17 olarak belirlendi.

Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 22'den yüzde 24'e, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

Müstakrizlerin fonları kapsamında yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı da 200 baz puan artırılarak yüzde 23'e çıkarıldı. Yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında ise değişikliğe gidilmedi.

TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yaptığı değişiklikler, 17 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek.

Yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarıYeni (%)Eski (%)
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli2321
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli1715
Kıymetli maden depo hesapları

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli2422
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli2018
Müstakrizlerin fonları2321
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli2121
b) 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli1616
c) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli1111
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli77
d) 5 yıldan uzun vadeli55

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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