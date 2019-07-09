Merkez Bankası, Türkiye'nin Resmi Kripto Para Birimi İçin İlk Adımı Attı

Türkiye, kripto para birimleriyle yakından ilgileniyor. Bu durum, açıklanan verilerle de destekleniyor. Hatta bir araştırma şirketinin yaptığı son çalışma Türkiye'nin, dünyanın en çok kripto para kullanıcısına sahip olan ülkesi olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre Türkiye'de her beş kişiden bir tanesi kripto para kullanıyor.

Türkiye'nin kripto para birimlerine olan ilgisi, hükümet yetkililerinin de dikkatlerinden kaçmadı. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı kapsamında merkez bankası, kripto paralarla ilgili yeni bir hamle yaptı.

11. Kalkınma Planı kapsamında mali piyasaların iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar ele alındı. Çalışmalar kapsamında pek çok yeni karar alınırken kripto para birimleri ile ilgili olarak alınan karar, kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Buna göre ilerleyen dönemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, blok zincir tabanlı dijital merkez bankası kripto parasını uygulamaya koyacak.

Kripto para birimi hususunda, Fintek ekosisteminin Türkiye'de gelişmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Bu konuda bir yol haritası çıkartılacak ve bu haritanın uygulanması tek bir kamu kuruluşu tarafından sağlanacak.

Bu kalkınma planı kapsamında kripto para birimi girişimlerinin yanı sıra önemli bir diğer nokta ise uluslararası ticaret sisteminde kullanılabilecek olan alternatif para ve ödeme sistemlerinin oluşturulması. Bu sistemlerin geliştirilmesi için diğer ülkelerle iş birliği yapılacak. Bu kapsamda kripto para birimlerinin kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor ancak bu durum ilerleyen dönemlerde kripto para birimi ile ticaret yapılabileceğinin sinyallerini veriyor. İlerleyen dönemlerde kurulacak olan ödeme sistemlerinin neleri içerebileceğini anlayabileceğiz.